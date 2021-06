Inter, accelerata per Emerson Palmieri: contatto col Chelsea, il piano. Inzaghi…

L'Inter è alla ricerca di un nuovo acquisto sulla corsa di sinistra per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club londinese ha fissato a 20 milioni la valutazione di Emerson Palmieri. L'Inter vuole puntare sul contratto in scadenza nel 2022 e sulla voglia del calciatore di tornare in Serie A per abbassare la richiesta. "Marotta e Ausilio non hanno immaginato per le corsie esterne un budget simile a quello della scorsa stagione per Hakimi. L’idea è portare a casa un giocatore affidabile, che conosce il campionato italiano e che dunque non avrebbe difficoltà di inserimento. Un particolare da non sottovalutare".