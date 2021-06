GdS – L’Inter si muove sulle fasce: “3-5-2 di Inzaghi perfetto per questo colpo”

Avanti con lo stesso modulo utilizzato da Conte nelle ultime stagioni: il nuovo allenatore nerazzurro sceglie la via della continuità

La priorità di casa Inter sul mercato è la stessa che aveva indicato Antonio Conte: un esterno sinistro. Simone Inzaghi ha le idee chiare e ha già parlato con la società nelle scorse ore dei progetti per la nuova stagione. Si andrà avanti con il 3-5-2 e c'è un profilo perfetto per Gazzetta.it per lo scacchiere di Inzaghi.