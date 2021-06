Sanchez, voglia di Inter: ridiscute il contratto per restare. Con Inzaghi in versione…

L'attaccante cileno Alexis Sanchez vuole restare all'Inter ed è pronto a spalmare l'ingaggio. E incassa la fiducia del nuovo allenatore

Alessandro De Felice

Due anni fa la decisione di tornare in Italia e rilanciarsi. Alexis Sanchez voleva chiudere il cerchio in Serie A: dopo l'esplosione con la maglia dell'Udinese, è riuscito a conquistare lo scudetto con l'Inter. Il cileno ha completato la sua missione, ovvero quella di aiutare i nerazzurri, seppur tra alti e bassi e qualche infortunio di troppo. L'ex United è stato importante per Conte e per i suoi compagni, come testimoniano i numeri: 7 gol e altrettanti assist in 30 presenze in campionato.

Da qui vuole ripartire Sanchez in vista della prossima stagione. Un biglietto da visita importante, a cui - come riferisce La Gazzetta dello Sport - si aggiunge la grande stima di Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore dell'Inter vuole puntare su di lui. All'ex tecnico della Lazio piace molto la duttilità di Sanchez, che può giocare in vari ruoli: trequartista, seconda punta o esterno d'attacco in un tridente. "Più o meno una nuova versione di Correa" scrive la Rosea.

Sanchez ha già informato la società di voler continuare a vestire la maglia nerazzurra. Il cileno lo ha dimostrato concretamente: Alexis, infatti, ha aperto alla possibilità di rivedere il suo contratto e spalmare su un anno in più il corrispettivo che l’Inter gli deve per le prossime due stagioni. 14 milioni netti, 7 a stagione che potrebbero trasformarsi in poco meno di 5 fino al 2024. Un gesto che la dirigenza ha apprezzato molto. Ora le parti sono a lavoro per trovare la quadra e continuare insieme l'avventura.