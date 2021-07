Keita all’Inter? La società ci ha pensato, ora è questa la situazione

Aggiornamenti importanti da Sky Sport sulla pista che porta al senegalese per rinforzare l'attacco di Inzaghi

Keita Balde - attraverso il suo agente, Federico Pastorello - nelle scorse settimane si è proposto all’Inter. L’attaccante senegalese tornerebbe volentieri in nerazzurro, dove ritroverebbe anche Simone Inzaghi, suo allenatore alla Lazio. Qual è a oggi la situazione? Come riportato da Sky Sport, l’Inter ha pensato a Keita dopo che si è offerto, ma non si tratta ancora di un discorso avanzato per il senegalese.