Inter, il primo volto nuovo del prossimo anno è già certo: “Inzaghi lo avrà a costo zero”

Il presente è solido, forte, affidabile. Allo stesso tempo, c'è un futuro che promette altrettanto bene, per l'Inter. Soprattutto in difesa, reparto che attualmente si classifica tra i migliori a livello europeo e che ha in rampa di lancio tanti giovani pronti a raccogliere l'eredità dei grandi di oggi. Per esempio, Zinho Vanheusden, che, dopo la stagione in prestito al Genoa, potrebbe tornare alla base nel 2022 in qualità di primo, vero rinforzo (a costo zero) per Simone Inzaghi.