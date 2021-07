Inter, Kurzawa fuori dai piani del PSG: la posizione nerazzurra sull’esterno

La Gazzetta dello Sport aggiorna sul nome accostato nelle ultimissime ore ai nerazzurri per la fascia sinistra

La verità sul nome di Layvin Kurzawa. Nelle ultime ore è stato accostato con insistenza all'Inter per la fascia sinistra, in particolare da Todofichajes, che ha parlato di affare in stato avanzato. Come riportato da Gazzetta.it, "Kurzawa non è più nei piani del Psg, ma ha un ingaggio altissimo e non interessa". Al momento, dunque, in Italia non viene confermata la pista Kurzawa per l'Inter di Simone Inzaghi.