Inter, Kurzawa nome nuovo. In Spagna sicuri: “Affare avanzato, ok di Inzaghi”

Secondo quanto riportano in Spagna, il giocatore del Psg sarebbe vicino a un approdo in nerazzurro

Layvin Kurzawa è uno di quei giocatori che non rientrano nei piani di Mauricio Pochettino. Per questo il giocatore, in sintonia con il suo club, è alla ricerca di un club. Secondo quanto riporta Todofichajes , il francese sembrava diretto al Galatasaray, ma nelle ultime ore sul giocatore è piombata l'Inter , sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Il club nerazzurro ha contattato il Psg per avviare una trattativa. Il nazionale francese piace molto all'interno del club nerazzurro e Inzaghi avrebbe già dato l'ok all'arrivo del giocatore.

"In linea di massima il giocatore aveva deciso di andare in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray ma l'irruzione dell'Inter gli avrebbe fatto cambiare idea. La trattativa tra i due club è sulla buona strada e non è escluso che possano raggiungere un accordo in settimana", si legge su Todofichajes.