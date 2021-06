Calciomercato Inter: la vera condizione per il colpo Marcos Alonso a sinistra

L'esterno spagnolo ex Fiorentina, ora al Chelsea, può arrivare solo così in nerazzurro con Inzaghi

Nessuna fretta in casa Inter per le corsie laterali. Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG, ma i nerazzurri ancora non hanno individuato il sostituto naturale del marocchino a destra e si guardano attorno anche per la corsia mancina dopo l’addio di Ashley Young. Marcos Alonso è un pallino di vecchia data dei nerazzurri ed è stato recentemente accostato alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Come svelato da Sky Sport, però, è una possibilità solo ed esclusivamente nell’ambito della trattativa per Achraf Hakimi. Il Chelsea, infatti, cederebbe ai nerazzurri lo spagnolo solo per arrivare all’esterno marocchino. Altrimenti i Blues non hanno intenzione di trattare per Alonso con l'Inter al momento.