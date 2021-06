Inter, c’è la pista Molina per il dopo Hakimi: l’Udinese fissa il prezzo

Anche l'esterno dei friulani è nel mirino dei nerazzurri per la sostituzione di Hakimi, sempre più vicino al PSG

C’è anche Nahuel Molina tra i profili monitorati dall’Inter per il dopo Hakimi. L’esterno classe 1998 dopo una stagione positiva con la maglia dell’Udinese si è messo in luce anche con la nazionale Argentina proprio in questi giorni. Come riportato da tuttoudinese.it, “fa gola a diverse squadre in Italia, Atalanta e Inter in primis. L'Udinese, però, lo ripetiamo, non lo cederà a meno di offerte clamorose ed irrinunciabili. La volontà della società è quella di trattenerlo per almeno un'altra stagione. Per il giocatore, comunque, Pozzo chiede 23 milioni di euro”, si legge.