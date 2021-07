Nandez sempre più vicino all’Inter, da Cagliari: “Trasferimento ormai scontato”

In Sardegna non hanno dubbi: il centrocampista uruguaiano vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione

Nahitan Nandez è sempre più vicino all’Inter. Proseguono i dialoghi sull’asse Milano-Cagliari tra le due società, anche in queste ore. Il centrocampista uruguaiano è ormai a un passo dalla maglia nerazzurra e in Sardegna non ci sono più dubbi: l’affare si farà. Manca ancora l’intesa su formula e cifre, ma le parti si avvicinano. Come riportato da centotrentuno.com, sito molto vicino al Cagliari, “in mezzo al campo appare ormai scontato il passaggio di Nández all’Inter”.