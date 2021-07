Inter, sprint per Nandez: può atterrare direttamente a Milano dopo le vacanze

Il suo arrivo in nerazzurro ormai è sempre più vicino: quando può arrivare secondo le informazioni di La Repubblica

Nahitan Nandez è sempre più vicino all’ Inter . Dopo il summit di ieri nella sede nerazzurra, sono proseguiti anche oggi i contatti tra le parti per avvicinarsi all’intesa finale. Importanti aggiornamenti sono arrivati da Repubblica, che ha svelato un dettaglio molto rilevante sul fronte Nandez. Sappiamo che le società stanno trattando sulla base del prestito con diritto di riscatto per il centrocampista uruguaiano, molto apprezzato dalla dirigenza e dal nuovo allenatore Simone Inzaghi.

“Nandez, giorno dopo giorno, si avvicina sempre di più ai nerazzurri. Marotta preme sull'acceleratore per regalare l'uruguaiano a Inzaghi il prima possibile e il Cagliari ha concesso al ragazzo un supplemento di vacanze dopo l'impegno in Copa America con la sua nazionale. L'obiettivo dell'Inter è far atterrare direttamente a Malpensa Nandez al rientro in Italia, evitando al classe 1995 lo scalo in Sardegna”, si legge. La quadra dell’operazione è sempre più vicina, si sta cercando l’accordo sulle cifre esatte per il prestito e il diritto di riscatto.