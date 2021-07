Mercato Inter, cambio di programma a sorpresa per Nandez: cosa sta succedendo

Una novità inattesa nella trattativa tra i nerazzurri e il Cagliari per il duttile centrocampista uruguaiano

Come riportato da Gazzetta.it, “va registrato un cambio di programma che potrebbe costituire un indizio positivo per l’Inter. Nandez sarebbe dovuto tornare a Cagliari oggi, invece il club sardo ha concesso sia al centrocampista sia a Diego Godin - ex interista in cerca di squadra, visto che Giulini non intende pagargli i 3,5 milioni di stipendio - di rientrare direttamente venerdì, prima dell’amichevole in Germania, ad Augusta. Tre giorni da un lato non sono nulla dall’altro indicano che - anche se per motivi diversi - il Cagliari è consapevole che i due uruguaiani con ogni probabilità non faranno parte della rosa per la prossima stagione”, si legge.