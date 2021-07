Un importante indizio di mercato per l’Inter sul fronte Nahitan Nandez. Resta il suo il primo nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e per la fascia destra in particolare. L’uruguaiano, importante jolly di centrocampo che può agire in fascia o da mezzala, al momento è in vacanza e il Cagliari dovrà attendere ancora prima di rivederlo in allenamento, come fa sapere Gazzetta.it.