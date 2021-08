Inter, affari Nandez e Nainggolan a fari spenti: “Quando si vuole chiudere”

Aggiornamenti anche sull'asse Inter-Cagliari: proseguono i dialoghi, c'è la volontà di chiudere in tempi brevissimi

“L'operazione Nandez-Nainggolan non è stata risolta e apparentemente i due club l'hanno messa in stand by. Apparentemente... La volontà sarebbe quella di chiuderla entro la fine della settimana, ma la distanza tra domanda e offerta è sempre la stessa: i nerazzurri propongono per l'uruguaiano un prestito di 2 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 20 più bonus, oltre ad una buonuscita da 3 milioni lordi per coprire l'ingaggio di Nainggolan, destinato a ritorno sull'isola; il Cagliari chiede quattro milioni per il prestito del suo talento, un diritto di riscatto a 21, bonus più ricchi da quelli previsti dall'Inter (valutazione complessiva sui 30) e una maggiore partecipazione all'ingaggio del Ninja (8,5 lordi). Insomma, qualcosa da limare c'è, ma la differenza non è abissale”, si legge.