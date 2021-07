Pedullà – Nandez, Inter e Cagliari studiano affare ‘alla Tonali’: la situazione

Gli aggiornamenti dal giornalista della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia sul futuro del centrocampista

"La trattativa Nandez non è in stand-by, ma il giocatore attualmente è in vacanza e le società (Inter e Cagliari, ndr) stanno trattando sulla formula. Si lavora a un accordo “alla Tonali”, un prestito con diritto e non obbligo con una stretta di mano sul riscatto l’anno prossimo, con la certezza che Nandez resti all’Inter dopo questa stagione. L’operazione è indirizzata, le società si vedranno anche nei prossimi giorni", le parole di Pedullà.