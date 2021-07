Offerta da 3 mln per il baby Satriano: la risposta dell’Inter. E Inzaghi ora…

Anche nella giornata di domenica, il baby attaccante ha realizzato 2 gol nell'amichevole contro la Pergolettese

Un pre-campionato da protagonista. Non si ferma Martin Satriano, anche domenica a segno con una doppietta nel test contro la Pergolettese. Sull’asse Inter-Cagliari nelle scorse settimane è stato fatto anche il suo nome dal club, ma la società nerazzurra non ha accettato la proposta dei sardi. Il classe 2001 è tra i giocatori apprezzati dal Cagliari, ma al momento i nerazzurri non hanno intenzione di privarsene e anzi, Simone Inzaghi sta pensando di tenerlo in rosa almeno fino a gennaio.