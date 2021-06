Inter, offerte tre contropartite per Hakimi tra PSG e Chelsea: la situazione

Gli aggiornamenti sulla situazione dell'esterno marocchino, valutato sempre 80 milioni dalla dirigenza interista

Due ne ha offerte il Chelsea, una il PSG. Sono le contropartite messe sul piatto dai due club per avvicinarsi agli 80 milioni chiesti dall’Inter per Achraf Hakimi. Ma i nerazzurri chiedono solo cash e hanno detto no all’inserimento di giocatori nell’operazione. I Blues avevano messo sul tavolo i cartellini di Emerson Palmieri e Christensens, i francesi quello di Paredes. No secco dell’Inter: il prezzo di Hakimi resta 80 milioni. Solo cash.