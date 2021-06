Calciomercato Inter: la preferenza di Hakimi tra Chelsea e PSG

Entrambe le squadre le vogliono, ma l'esterno marocchino che può essere sacrificato dall'Inter ha le idee chiare

Non una scelta, ma una preferenza sì. Achraf Hakimi sa di essere l’indiziato principale a essere sacrificato in casa Inter e ha una preferenza appunto tra PSG e Chelsea, le due squadre che per ora hanno offerto 60 milioni al PSG.