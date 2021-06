Calciomercato Inter: il giocatore che il PSG può di nuovo offrire per Hakimi

In Francia non hanno dubbi: i francesi vogliono inserire una contropartita tecnica nell'operazione Hakimi con l'Inter

In Francia non hanno dubbi: il PSG offrirà all’Inter una contropartita tecnica per chiudere l’affare Hakimi. C’è ancora distanza tra la richiesta nerazzurra e la proposta del club francese, per questo il direttore sportivo Leonardo pensa di inserire un giocatore nell’operazione. Un nome che può tornare caldo è quello di Leandro Paredes, già vicino all’Inter con Conte lo scorso autunno e anche nella prima stagione del tecnico in nerazzurro. Ora in panchina è arrivato Simone Inzaghi, ma il profilo di Paredes può comunque interessare. Al momento, è l'unico dei giocatori del PSG che recentemente è stato accostato all'Inter.