In Francia – Hakimi, c’è l’accordo col Psg. Leonardo prova la mossa per convincere l’Inter

Il Psg continua a insistere per l'esterno dell'Inter e potrebbe inserire uno o più giocatori per convincere i nerazzurri

Continuano le trattative tra il Psg e l'Inter per Hakimi. L'esterno potrebbe essere il giocatore sacrificato per sistemare le casse nerazzurre. Sulle tracce del marocchino ci sono anche Chelsea e Bayern, ma il club francese sembra essere avanti a tutti. Secondo quanto riporta Le 10 Sport, infatti, ci sarebbe già un accordo tra il Psg e Hakimi per quanto riguarda il contratto e l'ingaggio che il giocatore percepirà in Francia, il laterale ha dato priorità al club parigino nel caso in cui debba lasciare Milano.