Inter-Raiola, presto l’incontro: si discute il futuro di de Vrij e non solo

Marotta e Ausilio a breve avranno un incontro con il potentissimo agente per parlare soprattutto del futuro del centrale olandese

Come riporta Calciomercato.com, “all'ordine del giorno presto ci sarà anche la questione Mino Raiola: nelle prossime settimane Marotta e Ausilio avranno un confronto anche con il potente procuratore per parlare delle prossime mosse riguardanti i suoi due assistiti in rosa, Stefan de Vrij e Andrea Pinamonti. Due situazioni diverse, per condizioni di partenza e prospettive di conclusione. Da una parte il centrale olandese, perno della difesa a tre di Conte e punto fermo dal quale vuole ripartire anche Inzaghi, per il quale c'è una trattativa per il rinnovo da riprendere. Diversi mesi fa la stretta di mano tra Raiola e l'Inter per prolungare il contratto in scadenza nel 2023, ma la centralità di De Vrij nella vittoria dello scudetto e gli interessamenti delle big europee possono convincere l'agente a rivedere al rialzo le cifre del contratto. Per quanto riguarda Pinamonti invece, c'è da trovare una soluzione in uscita. Da quarta punta non ha trovato particolare spazio con Conte, il classe '99 cerca ora una nuova esperienza che possa restituirgli minutaggio e rilanciarlo e in Serie A non mancano opportunità, con diverse società che hanno già effettuato sondaggi e la società nerazzurra che valuta la sua uscita per monetizzare”, si legge.