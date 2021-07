CM – Inter-Sassuolo, l’affare Raspadori può andare in porto: ecco la strategia

Gli ultimissimi aggiornamenti sull'attaccante classe 2000, fresco campione d'Europa con la Nazionale

Nonostante i recenti rumors su Keita e l’apprezzamento di Simone Inzaghi , il preferito del nuovo allenatore per l’attacco è un altro. Per rinforzare il reparto avanzato, la prima scelta dell' Inter è Giacomo Raspadori .

Come sottolinea Calciomercato.com, “l’Inter vuole Giacomo Raspadori. E Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, ha le idee chiare: bloccare adesso l'attaccante del Sassuolo, per poi portarlo a Milano nella stagione 2022/23. I rapporti tra le due società sono ottimi e l'affare può andare in porto”, si legge.