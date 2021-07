Pedullà – Inter, si prova a bloccare Raspadori: prima deve partire un giocatore

I nerazzurri continuano a muoversi per l'attaccante classe 2000 di proprietà del Sassuolo

L'Intercontinua a pensare a Giacomo Raspadori per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante il Sassuolo abbia più volte ribadito di voler trattenere il classe 2000, i nerazzurri sono pronti a provarci. Sulla situazione ha aggiornato così Alfredo Pedullà a Sportitalia: "Raspadori? Mi fido di quanto detto da Carnevali in tempi non sospetti, vogliono tenerlo per un'altra stagione. Magari qualcuno può provare a bloccarlo in vista della successiva stagione e quel qualcuno è l’Inter, ma prima dovrà comunque uscire Pinamonti”.