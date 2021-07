Repubblica – La Samp chiama, Keita aspetta la mossa Inter: Inzaghi in pressing

Nuovi rumors sull'attaccante, in uscita dal Monaco e accostato ai nerazzurri come possibile rinforzo offensivo

Da quando Simone Inzaghi è approdato all’Inter, il nome di Keita è stato più volte accostato ai nerazzurri. I due si sono incontrati quest’estate a Capri, in vacanza, e hanno parlato tra passato (insieme alla Lazio), presente e futuro. Il più recente passato di Keita però è la Sampdoria, che culla il sogno di riportare il senegalese in blucerchiato dopo la scorsa stagione in prestito. “ Se Keita può tornare? Magari! Per lui le nostre porte sono sempre aperte. Vi svelo un segreto: è l’idolo di mio figlio Rocco che il 5 agosto fa gli anni. Non mi chiede altro di Balde, lo rivuole, sarebbe bello regalarglielo ”, ha detto il presidente Ferrero a Il Secolo XIX.

Al momento, l’Inter sta ragionando attentamente sull’ipotesi Keita. L’attaccante, in nerazzurro nella stagione 2018/19, tornerebbe molto volentieri e si sta allenando duramente in attesa di conoscere il suo futuro. Sicuramente non continuerà al Monaco: è sotto contratto fino al 30 giugno 2022, ma è fuori dai piani della società. Come conferma oggi La Repubblica, “il senegalese non resterà a Monaco e Inzaghi spinge per averlo all'Inter. La Sampdoria ci spera, l'attaccante aspetta una mossa ufficiale da parte dei nerazzurri”, si legge. Uscito Sebastiano Esporito, ora l’Inter deve sciogliere le riserve sul futuro di Eddie Salcedo e Andrea Pinamonti.