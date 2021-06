Inter su Raspadori, De Zerbi: “Sapevamo fosse così forte, gli serviva solo…”

Le parole dell'ex allenatore del Sassuolo sull'attaccante classe 2000, seguito dall'Inter e ora impegnato in Nazionale

Il suo nome è stato accostato negli ultimi giorni anche all'Inter come rinforzo per presente e futuro. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo ora impegnato con la Nazionale del ct Roberto Mancini. Del giocatore è tornato a parlare Roberto De Zerbi, suo ex allenatore al Sassuolo (ora è il nuovo tecnico dello Shakhtar).