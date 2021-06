Inter, l’identikit del quarto attaccante che ha chiesto Inzaghi alla società

Il nuovo allenatore nerazzurro ha le idee chiare e ha già indicato alla società il profilo ideale per rinforzare l'attacco

Ha le idee chiare Simone Inzaghi per la sua Inter . In particolare, sull’attacco nerazzurro che sarà composto ancora dalla coppia Lukaku-Lautaro Martinez salvo sorprese. L’argentino è sì nel mirino dell’Atletico Madrid, ma al momento i nerazzurri non hanno ancora ricevuto offerte degne di nota per il Toro. Alle loro spalle per ora c’è Alexis Sanchez , mentre è già nel vivo la ricerca della quarta punta per sostituire Andrea Pinamonti (destinato a partire).

L’allenatore nerazzurro vuole un giocatore in grado di fare molto bene a gara in corso, non un titolare di un’altra squadra, ma un calciatore già abituato a subentrare e incidere. Per questo è tornato caldo il nome di Felipe Caicedo, già allenato da Simone Inzaghi alla Lazio. Risponde in pieno al profilo Luis Muriel, ma è difficile che l’Atalanta se ne privi per meno di 30 milioni di euro. Mentre continua a piacere Giacomo Raspadori, baby attaccante del Sassuolo ora impegnato con la Nazionale, che il club neroverde non ha intenzione di vendere. Il profilo è chiaro, ora l’Inter deve trovare il nome giusto da regalare a Inzaghi.