Sky – Inter sempre attenta su Raspadori: “Nelle prossime settimane…”

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante classe 2000 del Sassuolo, tra i preferiti dei nerazzurri e di Inzaghi

Giacomo Raspadori resta il principale nome per l’attacco dell’Inter. Il Sassuolo al momento non ha alcuna intenzione di cederlo, ma i nerazzurri sperano di sedersi al tavolo con il club per provare a trattare. Come confermato da Sky Sport, sull’attaccante classe 2000 ci sono sempre gli occhi dell’Inter, ma il Sassuolo ha fatto capire più volte di non volerlo cedere. Da capire se cambierà qualcosa nelle prossime settimane.