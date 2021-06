Pedullà – Inter, un’idea concreta per il vice Handanovic. Ma a una condizione

Le novità direttamente dal sito della Gazzetta dello Sport sul secondo portiere nerazzurro per la prossima stagione

L’Inter cerca un vice-Handanovic per la prossima stagione. Dopo aver sostituto Daniele Padelli con Alex Cordaz, i nerazzurri stanno sondando il mercato per regalare un nuovo secondo portiere a Simone Inzaghi. Della situazione ha parlato in modo approfondito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it.