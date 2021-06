Inzaghi-Lautaro: contatto portafortuna. L’Inter vede l’agente per il rinnovo

Ieri nella sede nerazzurra è spuntato Camano: era lì per l'addio di Hakimi ma con Marotta e Ausilio ha parlato anche dell'argentino

Eva A. Provenzano

"È qui. Però ora è in Argentina, sta giocando la Coppa America". L'agente di Lautaro Martinez è spuntato negli uffici di via della Liberazione ieri pomeriggio. Si è visto solo quando è uscito dagli uffici nerazzurri ed era insieme ad altri due collaboratori. Era il segnale che i dirigenti dell'Inter stavano portando a termine in quelle ore l'addio di Hakimi, ormai destinato al PSG. "Chiunque lasci il club nerazzurro se ne dispiace", si è lasciato scappare il procuratore. Marotta dopo qualche ora, nel lasciare il suo ufficio, non si è sbilanciato: "Stiamo lavorando", tutto ciò che ha detto ai cronisti in attesa.

Camano con i dirigenti dell'Inter non ha parlato solo di Hakimi, che oggi potrebbe essere ufficialmente un calciatore del PSG. Ma c'è stato sicuramente modo di chiarirsi su Lautaro Martinez. Nelle scorse settimane lui aveva rilasciato delle dichiarazioni che avevano lanciato qualche ombra sulla permanenza del giocatore a Milano. Ma Inzaghi - stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport - ha chiamato al telefono il calciatore prima che arrivasse il gol con la maglia dell'Argentina contro il Perù.

Il suo futuro sembra ancora legato a Milano. La città nella quale ha sempre detto di stare bene e pure stavolta ha detto 'sono sereno' e probabilmente non era riferito solo a quanto sta facendo in Coppa America. L'Inter ha ceduto Hakimi, Lautaro può restare perché non servono ulteriori sacrifici, scrivi in pratica la rosea. Lui a Milano sta bene, lo ha sempre detto, aveva vacillato di fronte alla corte del Barcellona. Un sogno grande giocare con accanto Messi. Ma aggiunge il giornale sportivo, alla fine niente di concreto. Perché l'offerta attesa non è arrivata. Non quella ufficiale.

L'Inter ritiene che il calciatore sia incedibile. La valutazione è di 90 mln e potrebbe scoraggiare le pretendenti. Di sicuro ci sarà da adeguare il contratto dell'attaccante che attualmente percepisce 2.5 mln e li percepirebbe fino al 2023. Ma l'agente tornerà a parlare con il club nerazzurro per contrattare. Ne avranno probabilmente parlato già ieri. "Il giocatore vorrebbe guadagnare almeno il doppio dell’attuale ingaggio, per legittimare il suo nuovo status da top player internazionale. E l’Inter sa che dovrà chiarire il prima possibile questa situazione, per evitare ripercussioni durante la prossima stagione. L’Inter stessa vuole ripartire dalla LuLa, l’arma in più dell’ultimo scudetto. Forse Inzaghi e il Toro avranno parlato proprio di questo", scrive D'Angelo nel suo articolo sul Toro.