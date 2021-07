GdS – Calciomercato Inter: svelato il vero sogno per il dopo Hakimi a destra

C'è un nome su tutti che i nerazzurri sognano per sostituire l'esterno marocchino in vista della prossima stagione

Il vero sogno di mercato dell’Inter per sostituire Achraf Hakimi. C’è un nome su tutti in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro per la fascia destra. Come sottolinea Alfredo Pedullà su Gazzetta.it, “Dumfries resta per ora lì, come un sogno non ancora realizzato (piace molto alle big inglesi), confidando magari che qualche scenario cambi nel giro di poche settimane”. La valutazione del PSV è di 20/25 milioni di euro e per ora il club olandese non apre al prestito con diritto o obbligo di riscatto