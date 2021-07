Sky – Dopo Hakimi, la verità su Dumfries tra viaggio e cifre. Due nomi in pole

Aggiornamenti importanti da Sky Sport sulla fascia destra nerazzurra, alla ricerca di un nuovo padrone per il dopo Hakimi

La verità su Denzel Dumfries e non solo. Ieri in Olanda sono tornati ad accostare il nome dell’esterno olandese ai nerazzurri per la fascia destra. È sicuramente tra i profili più apprezzati per il dopo Achraf Hakimi , ma al momento l’Inter sta valutando tutte le possibili opzioni e solo in seguito deciderà chi acquistare. Riflessioni in corso, non sarà facile trovare l’erede dell’esterno marocchino: i nomi in pole al momento restano due , secondo quanto riportato da Sky Sport.

L’esperto di mercato Alessandro Sugoni ha fatto chiarezza sulla situazione: “È tornato a rimbalzare il nome di Dumfries, si parlava addirittura di un viaggio in Italia già. In realtà rimane un’operazione troppo onerosa, non ci sono le condizioni economiche per fare la trattativa. Zappacosta e Bellerin sono nomi sempre buoni per la fascia destra”, si legge. La richiesta del PSV per Dumfries è di 20/25 milioni di euro, l’Inter invece ha intenzione di spenderne meno per l’esterno destro in questa stagione e preferirebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Riflessioni in corso, al momento i nomi in pole restano quelli di Zappacosta del Chelsea e Bellerin dell’Arsenal.