CM – Mercato Inter, Inzaghi ha fatto un nome alla società se parte Perisic

Il nuovo allenatore ha le idee chiare e ha fatto un nome al club: vuole questo esterno in caso di addio di Perisic

Sondaggi dalla Bundesliga per Ivan Perisic . Bayern Monaco ed Hertha Berlino si sono informate sull’esterno croato, che ha un contratto molto impegnativo per le casse dell’ Inter . Nessuna proposta concreta, ma è una situazione sicuramente da monitorare con attenzione.

Come riportato da Calciomercato.com, “Marcos Alonso è il nome che l'ex tecnico della Lazio ha indicato da tempo agli uomini mercato dell'Inter per la posizione di esterno mancino, ma il Chelsea risulta essere cliente molto scomodo in sede di trattativa e poco propenso a concedere sconti. Il calciatore spagnolo costa circa 20 milioni di euro e solo una cessione, un prezzo attualmente non alla portata dell’Inter”, si legge.