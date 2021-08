Sky – Lautaro, Inter vuole rinnovare. Senza intesa addio possibile per 60/70 mln

La società nerazzurra dialoga con l'entourage dell'argentino per il rinnovo, ma con un'offerta importante può partire

Per ora l’ Inter non ha ricevuto alcuna offerta per Lautaro Martinez . E, soprattutto, la società nerazzurra non è obbligata a cederlo dopo aver sacrificato Achraf Hakimi. Nessuno però è incedibile e questo vale anche per il Toro, cercato a inizio mercato dalle big spagnole e ora dall’Arsenal. A che cifra lo cederebbero i nerazzurri? Ne ha parlato Sky Sport, facendo chiarezza sulla situazione.

Queste le parole in diretta di Marco Demicheli: "Cosa dobbiamo aspettarci da Lautaro? C’è la volontà dell’Inter di rinnovare, ma non c’è ancora un accordo. Il contratto scade nel 2023, guadagna 2,5 milioni a stagione. Fa gol e fa gola il Toro, a tanti. C'è la possibilità che vada via, non c'è l'obbligo di cederlo per l'Inter, che ha già fatto il sacrificio di Hakimi. Se non si arriva a un accordo per il rinnovo, poi l'Inter deve iniziare a prendere in considerazione l'ipotesi di cederlo. L'Arsenal l'ha chiesto nei dialoghi per Bellerin, in Premier ha molto mercato. L'offerta deve essere dai 60/70 milioni in su. Lui non ha ancora fatto una richiesta ufficiale per il rinnovo, ma potrebbe chiedere 4,5/5 dopo aver vinto Serie A e Coppa America da protagonista. Ha un ingaggio simile a Pinamonti oggi per capirci”.