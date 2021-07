Inter, c’è un sondaggio per Pinamonti: col suo addio arriva uno di questi 3 nomi

La dirigenza nerazzurra si sta muovendo sul mercato in uscita per poi regalare a Simone Inzaghi una quarta punta

Prima un’uscita, poi arriverà la quarta punta richiesta da Simone Inzaghi in prima persona. L’Inter ha le idee chiare sul mercato e si sta muovendo per soddisfare le richieste del nuovo allenatore. come sottolineato da La Repubblica, “Pinamonti è sempre in uscita e l'Empoli ha fatto un sondaggio. Una sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di uno tra Keita, Caicedo e Scamacca del Sassuolo”, si legge. Prima, però, è necessaria la partenza dell’attaccante classe 1999.