CM – Inzaghi vuole un vice Lukaku: intreccio sull’asse Inter-Napoli-Lazio

L'allenatore nerazzurro ha chiesto una quarta punta: i nomi caldi per l'attacco interista

Simone Inzaghi ha chiesto all’ Inter una quarta punta per il ruolo di vice Lukaku. Una richiesta fatta in passato anche da Antonio Conte, che la società vuole provare a soddisfare verso la nuova stagione. E occhio all’intreccio di mercato con Lazio e Napoli.

“Andrea Petagna potrebbe lasciare il Napoli nel corso dell'estate. Con la punta che piace all'Inter, e non solo, pronta a partire, il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato ed è a sua volta pronto a un'offerta per un altro bomber di scorta di questa Serie A. Si tratta di Felipe Caicedo della Lazio, non a caso anche lui inserito dall'Inter fra i papabili rinforzi per il ruolo di vice Lukaku”, si legge.