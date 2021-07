Sky – Inter, anche il Villarreal su Bellerin. La prima scelta del giocatore

Non ci sono solo i nerazzurri sulle tracce dell'esterno spagnolo, in uscita dall'Arsenal

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Hector Bellerin. L’esterno, in uscita dall’Arsenal, piace ai nerazzurri per la sostituzione di Achraf Hakimi, ma ha estimatori anche in Spagna. In particolare, svela Sky Sport, lo ha cercato il Villarreal. “Il giocatore comunque mette i nerazzurri in cima alle sue preferenze”, si legge sul sito di Sky. Per ora l'Inter valuta tutte le opzioni, con Bellerin e Zappacosta che restano le ipotesi più calde per la fascia destra. Troppo caro al momento in cartellino di Denzel Dumfries invece.