Inter, doppia conferma in arrivo? Inzaghi studia la mediana: aria di promozione

Il nuovo tecnico dell'Inter potrebbe chiedere la permanenza dei due centrocampisti che sembravano essere sul mercato

"Non è detto che i due debbano partire. Anche Matias, del quale si è parlato maggiormente in ottica mercato. Il Napoli ci ha pensato (ci sta pensando), ma con l'arrivo di Calhanoglu - che numericamente e tatticamente sostituirà Eriksen - le esigenze dell'Inter restano sugli out, dove si dovrà individuare il post-Hakimi, ormai del Paris Saint-Germain. Probabilmente sarebbe inutile (e rischioso a livello economico) rinunciare a uno tra Gagliardini e Vecino per poi investire nuovamente sul sostituto: le casse non permettono spese non considerate prioritarie. E quelle eventuali per un nuovo centrocampista centrale, non lo sono. Lì in mezzo l'Inter è coperta, Inzaghi potrebbe decidere di confermare entrambi", spiega Gazzetta.it.