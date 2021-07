Pedullà – Nandez-Inter, situazione già scandita: si attende solo la chiusura

Cosa manca per l'arrivo del centrocampista uruguaiano a Milano

La priorità di casa Inter è l’erede di Achraf Hakimi sulla corsia destra. Dialoghi in corso anche dopo l’incontro di ieri, l’obiettivo è chiudere nel minor tempo possibile. Queste le parole di Alfredo Pedullà, esperto di mercato anche della Gazzetta dello Sport, in diretta a Sportitalia: “Aspettiamo novità sul fronte Nandez, che tornino i presidenti dalle vacanze. La situazione è scandita e lo diciamo fino alla noia. Al momento il nome dell’Inter è solo Nandez. Bellerin al momento è bloccato”, le sue dichiarazioni. Si attende solo la chiusura per il colpo sulla destra.