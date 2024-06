Nuovi aggiornamenti sulla situazione di Hakan Calhanoglu. Come appreso da FCIN1908.it, all’Inter al momento non è arrivata un’offerta ufficiale dal Bayern Monaco per il centrocampista turco. Il giocatore - che ha informato il club nerazzurro sull’interesse dei tedeschi - vorrebbe rinnovare con l’Inter alle stesse cifre che metterebbe sul tavolo il Bayern.