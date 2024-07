Camarda, rinnovo col Milan: farà parte della formazione Under 23

Lo annuncia il Milan in una nota, ricordando i numeri del giovane talento rossonero. Scudetto Under15, più giovane esordiente di sempre in Serie A, il titolo all'Europeo Under17 da Mvp e in queste settimane l'impegno, insieme ad altri quattro giocatori rossoneri, con la Nazionale Under 19 all'Europeo che si sta svolgendo in Irlanda del Nord.