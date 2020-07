Mercato, cambia tutto per Zaniolo? “E’ sempre più incombente un grosso rischio”

Non un momento positivo in casa Roma, con la società che si trova avvolta in una crisi di risultati di campo e, soprattutto, a livello societario. Il club giallorosso, come scrive Il Messaggero, si troverà costretta di nuovo a vendere diversi calciatori e il pericolo di vendere i due gioielli più prestigiosi, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, non è più un’ipotesi così remota: “Pellegrini è fermo alle parole di Fienga che a gennaio – sull’annosa questione del prolungamento togliendo la clausola rescissoria (esercitabile da mercoledì per l’intero mese e pagabile in due tranche) – dichiarò: «Non ora, ma lo convinceremo con un progetto ambizioso».

La speranza è che la permanenza di Lorenzo sia legata ad altro e che nel professionista, giustamente ambizioso e nazionale azzurro, prevalga la volontà di restare nella sua città, indossando a breve la fascia di capitano. Perché di ambizioso nella Roma, al momento, non c’è nulla. I conti peggiorano, il presidente non vede l’ora di cedere e il rischio che un’offerta analoga per Zaniolo possa far vacillare il club, è sempre più incombente“, si legge.