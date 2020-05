Un campione vero fa impazzire Marotta: “Costi altissimi ma l’Inter c’è e lo preferisce a…”

Il mercato estivo non è ancora formalmente iniziato, data l’emergenza coronavirus e le stagioni ancora da ultimare. Ma l’Inter si muove già in maniera frenetica, alla ricerca dei rinforzi giusti. Soprattutto in attacco, dove c’è un nome importante che, in casa nerazzurra, fa impazzire proprio tutti: Timo Werner. I costi non sono affatto bassi: la clausola rescissoria recita 60 milioni di euro (o 50, nel caso in cui il Lipsia non vincesse il campionato). Ma l’Inter c’è e lo ha messo in cima alla lista, davanti anche ad Aubameyang dell‘Arsenal:

“Non è un mistero che l’Inter abbia messo nel mirino Timo Werner del Lipsia (preferito ad Aubameyang in uscita dall’Arsenal). L’Inter non può temporeggiare troppo, il pressing di altri club è forte, in primis il Liverpool. La sensazione, però, è che Cavani e Werner non possano arrivare insieme, non tanto per i costi, quanto per gli spazi che i due chiederebbero di avere. Dunque, l’Inter ha bisogno di risposte da Cavani in tempi brevi“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)