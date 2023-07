In Uk – Joao Cancelo è tornato al City, Guardiola non lo vuole. Offerto in Arabia

L'ex Inter Joao Cancelo è rientrato al Manchester City dopo gli ultimi mesi della stagione in prestito al Bayern. A quanto pare però non fa parte dei piani di Pep Guardiola: non è proprio idilliaco il rapporto del giocatore con l'allenatore del club inglese e per questo la società e il suo agente stanno cercando la soluzione migliore. Pare che l'ex nerazzurro sia stato offerto anche in Arabia ma al momento non ci sono trattative in corsa e il portoghese è stato aggregato al resto del gruppo nella pre-season.