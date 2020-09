Candreva-Samp, ecco cosa manca per chiudere: l’Inter ha in mano il sostituto. E Nainggolan…

L’arrivo di Vidal ha permesso all’Inter di completare il centrocampo che ha in mente Conte ma ora i nerazzurri si concentrano sulle uscite ed è da rimarcare l’interesse del Tottenham su Skriniar, valutato almeno 50 mln di euro dall’Inter. In secondo luogo, anche Candreva appare destinato alla partenza, con la Samp pronta ad accogliere l’ex Lazio, ormai fuori dal progetto di Conte.

CANDREVA – Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra Candreva e la Samp è stata quasi raggiunta sulla base di un triennale da 4,5 mln di euro complessivi mentre manca l’accordo tra i club anche se entro domani dovrebbe arrivare la fumata bianca dell’affare. Con l’addio di Candreva, si sbloccherà l’arrivo di Darmian dal Parma, che andrà a ricoprire il ruolo di Antonio ma che rappresenterà una pedina importante per Conte, come jolly da utilizzare in più ruoli.

NAINGGOLAN – L’arrivo di Vidal sembra allontanare Radja Nainggolan dall’Inter: secondo la Rosea, i nerazzurri chiedono 15 mln per il cartellino del belga e il Cagliari non molla, sebbene tale valutazione sia fuori budget e non ci sia l’intesa sulla formula. “Sensazioni? Il Cagliari vuole fortemente Radja, Radja tornerebbe volentieri a ‘casa’ (nonostante la voglia di giocarsi la sua chance a Milano ci sia ancora): potrebbe essere una trattativa da rush finale, quella dei classici titoli di coda”, la chiosa de La Gazzetta.