Capuano: “Inter, senza Bremer psicodramma. Ora deve solo tenere Skriniar. Ma a quel punto…”

"Aver tolto Bremer all'Inter ha precipitato la casa nerazzurra in una sorta di psicodramma da cui potrà uscire solo tenendo Skriniar (e uscendo quindi rafforzata dal mercato), ma con a quel punto la certezza di arrivare a giugno e poi cedere. Due colpi in uno notevoli. Quindi ci portiamo avanti con il lavoro e cominciamo già adesso il processo ad Allegri, che non potrà ripresentare il solito gioco difensivo, senza idee da centrocampo in su, affidandosi solo alle invenzioni di Di Maria e Vlahovic e pensando prima a non prenderle e poi a segnare. E tutto il resto del copione che verrà recitato a memoria se questa super Juventus dovesse avere dei problemi".