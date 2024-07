"L'Inter ha aggiunto Zielinski a un reparto che già conta Asllani, Barella, Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan e nessuno di questi al momento è ritenuto in uscita. Per questo motivo, il Marsiglia è fiducioso che si possa concludere l'operazione, se Carboni accetterà la destinazione. In Francia, in effetti, potrebbe trovare lo spazio che in nerazzurro si ritaglierebbe con molta difficoltà. Nei prossimi giorni la questione sarà approfondita e sarà delineato con chiarezza il suo futuro", la chiosa della Rosea.