Il sito francese parla del giocatore nerazzurro, impegnato adesso in Copa America con l'Argentina. Sarebbe nel mirino del Marsiglia che ha un punto a suo favore: la presenza del tecnico italiano in panchina

"Il Marsiglia sta cercando la formula migliore per riuscire a convincere l'Inter a cedere Valentin Carboni". Dalla Francia arrivano conferme sulle indiscrezioni che parlano dell'interesse dell'OM nei confronti del giocatore di proprietà nerazzurra che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Monza. Il giocatore è impegnato con l'Argentina in Copa America e dopo le vacanze rientrerà in Italia.