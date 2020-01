“So cosa è successo per Pinamonti. Lui era già d’accordo per andare via dal Genoa, ma c’era un problema burocratico tra Inter e Genoa. Se però andasse via, ci sarebbe una perdita economica importante. Pinamonti è bloccato da questo. Andrea mi ha deluso, mi aspettavo di più”.

Intervenuto a Radio Deejay, Fabio Caressa ha descritto così le difficoltà tra Inter e Genoa per trovare una soluzione per Pinamonti, ‘bloccato’ in rossoblù da un prestito con obbligo di riscatto.