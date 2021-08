Carr: “Zefi? Non se ne trovano più molti come lui, coraggioso ad andare all’Inter”

Kevin Zefi sarà un prossimo rinforzo per le giovanili dell'Inter. Sul ragazzo irlandese ci sono tantissime aspettative nel Regno Unito

"Le opinioni sono divise, ma non credo che sia un bene che i migliori ragazzi irlandesi rimangano in Irlanda fino ai 18 anni. Sicuramente limita le opportunità. Kevin è coraggioso ad andare in Italia. È una buona prova del suo carattere che penso supererà. Kevin sarà paragonato ad altri giocatori. La cosa più importante per lui è non ascoltarli, perché non appena lo fai cadi in una trappola pericolosa, cedendo al clamore. Kevin ha sicuramente un'abilità tecnica abbastanza insolita. Non se ne vedono più molti, soprattutto in Irlanda. Ecco perché il confronto è fatto con il dribbling di Duff. Se puoi usare Duff come esempio di come arrivare da qualche parte, allora fantastico".