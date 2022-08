Casadei-Chelsea? Gds: “L’Inter non apre neanche la trattativa a meno che…”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'agente di Cesare Casadei avrebbe ricevuto una chiamata dal Chelsea. "Il Chelsea si è già spinto oltre i sondaggi, portando un’offerta ufficiale intorno agli otto milioni di euro per convincere l’Inter a lasciar partire l’ex Primavera. La proposta per Casadei è stata respinta con convinzione, anche perché l’Inter non intende ripetere un nuovo caso Zaniolo è vorrebbe mantenere una sorta di diritto al riacquisto sul giocatore. Ipotesi, questa, non percorribile con un top club come il Chelsea. E allora la soluzione è semplice: o i Blues raddoppiano l’offerta o non si apre neanche la trattativa", spiega il quotidiano. Casadei piace anche a club italiani come Torino, Samp e Sassuolo che potrebbero trovare un'intesa con l'Inter sulla recompra, vero nodo della trattativa.